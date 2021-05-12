Молодой ставрополец обвиняется в незаконном обороте оружия

Фото: пресс-служба краевого управления МВД России
Против 28-летнего жителя Невинномысска возбудили уголовное дело по статьям: «Незаконное изготовление оружия» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.
По данным ведомства, герой этой истории в интернете купил охолощенные пистолеты. Позже в автомастерской, где он работает, с помощью слесарных инструментов и оборудования молодой человек переделал оружие в огнестрельное.
Правоохранители провели обыски в доме, где проживает злоумышленник. Там они изъяли 2 пистолета, которые согласно результатам экспертизы считаются короткоствольным гладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы.
Полицейские также изъяли приспособления и предметы, используемые злоумышленником для переделки оружия: станок, тиски, развертки.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Невинномысский городской суд для дальнейшего рассмотрения.
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