На Ставрополье с начала года зарегистрировано 105 попыток подкупа сотрудников Госавтоинспекции

Ставропольская Госавтоинспекция предупреждает: дача взятки сотруднику ГИБДД карается уголовным преследованием. В 2021 году зарегистрировано уже 105 фактов попыток подкупа сотрудника Госавтоинспекции.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Наказание по статье 291 УК РФ суровое: штраф в размере до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до 2-х лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

Госавтоинспекция Ставропольского края напоминает: все патрульные автомобили ДПС с 2017 года оборудованы системой трехканального видеонаблюдения, которая осуществляет непрерывную запись происходящего, как снаружи автомобиля, так и внутри.

Видеозапись будет показана в суде от момента остановки транспортного средства до попытки дачи взятки сотруднику ДПС. Также видеофиксация проходит и в административных зданиях ГИБДД: камеры наблюдения записывают и видео, и звук.

О том, что взятка – уголовно наказуемое деяние, за совершение которого можно лишиться свободы, автоинспектор обязательно предупредит нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.