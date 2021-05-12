Бывший председатель думы Ипатовского округа получил 4 года тюрьмы за мошенничество

Противоправную деятельность экс-председателя Думы Ипатовского городского округа Литвинова И.В, причастного к мошенничеству, пресекли сотрудники УФСБ России по Ставрополью.

Выяснилось, что мужчина предложил одному из руководителей краевой организации за денежное вознаграждение в размере 1 200 000 рублей, оказать содействие в прекращении доследственной проверки, проводимой ОМВД России по Ипатовскому городскому округу по заявлению ПАО «Россети Северный Кавказ» о возможном хищении электроэнергии на сумму 1 935 856,16 рублей.

Злоумышленника поймали во время сделки,. Против него тогда возбудили уголовное дело. Суд признал бывшего председателья думы Ипатовского округа виновным.

- Он приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - говорится в сообщении.