Жителям Ставрополья напомнили о незаконности отдельной платы за обслуживание лифта

Не секрет, что некоторые управляющие компании вводят в квитанции отдельную строку на оплату техобслуживания лифтов.

Однако Верховный суд РФ определил, что это неправомерно. По закону эта услуга уже входит в структуру платы за жилое помещение. Ставить отдельную строку оплаты за техническое обслуживание лифтов — незаконно.

Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства. Так, в154 статье ЖК РФ не предусмотрена возможность разделения структуры платы за жилое помещение на отдельные составляющие.

Собственники помещений при утверждении размера платы за содержание общего имущества на общем собрании должны учитывать эту услугу в структуре платы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в многоэтажках на Ставрополье заменят 35 старых лифтов. Замена лифтов стартует в ближайшие дни — старые подъемники демонтируют, начнётся установка новых.

Весь процесс от демонтажа до сдачи в эксплуатацию нового оборудования займёт порядка 90 дней.

Разрешение на запуск нового оборудования дается только при условии абсолютной безопасности. На новые подъемники распространяется пятилетняя гарантия.