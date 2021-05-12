Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам в рублях

Фото предоставлено банком "Уралсиб"

Банк Уралсиб повысил ставки по линейке рублевых вкладов. Они выросли в среднем на 0,3 – 0,7 процентных пункта. Размер ставки зависит от вида вклада, срочности и других параметров.

- У наиболее востребованного депозитного продукта Уралсиба – срочного сезонного вклада «Повышенный процент онлайн», помимо повышения ставок, появилась возможность размещения на новый срок 100 дней. Теперь ставки по депозиту составляют от 3,8% до 5,2%, в зависимости от срока вклада и способа открытия. При открытии вклада в онлайн-банке ставки составляют до 5,2% годовых, при открытии вклада в офисе банка ставки – до 5% годовых, - сообщили в Банке.

Стоит отметить, что пополнить или снять деньги со вклада «Повышенный процент онлайн» нельзя. А начисленные проценты можно получить в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых). Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

- Минимальная сумма срочного Вклада (депозита) «Повышенный процент онлайн» 50 000 рублей. Процентные ставки при открытии Вклада в офисе Банка: 100 дней – 3,80%; 200 дней — 4,3% годовых, 380 дней — 4,8% годовых, 740 дней — 5,0% годовых, при открытии Вклада в Интернет-банке и Мобильном банке: 100 дней – 4,0%; 200 дней — 4,5% годовых, 380 дней — 5,0% годовых, 740 дней — 5,2% годовых, - пояснили в Уралсибе.

Подробную информацию и полные условия по вкладам можно получить в ближайших отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»