В Думе Ставрополья пройдут публичные слушания по исполнению бюджета за 2020 год

Фото: пресс-служба Думы Ставрополья

13 мая в парламенте региона заслушают годовой отчет об исполнении главного финансового документа Ставрополья в 2020 году. Публичные слушания состоятся в очной форме с использованием средств видеосвязи.

В них примут участие депутаты Думы Ставрополья, представители органов исполнительной власти муниципальных образований края, контрольных органов, федеральных ведомств и общественных организаций.

- В прошлом году из-за ограничительных мер, введенных в связи пандемией коронавирусной инфекции, слушания проходили в заочной форме. В этом году, так как эпидемиологическая обстановка позволяет, мы возобновляем практику открытых очных слушаний. Бюджет – важнейший документ региона, поэтому широкое обсуждение отчета по его исполнению необходимо, чтобы видеть возможности развития и совершенствования бюджетного процесса, – подчеркнул спикер Думы Ставрополья Геннадий Ягубов.

Напомним, публичные слушания об исполнении бюджета Ставрополья проходят каждый год в соответствии с региональным законом «О бюджетном процессе в Ставропольском крае».

Все жители Ставрополья могли ознакомиться с текстом годового отчета на сайте краевого парламента. Кроме того, на портале была предусмотрена специальная форма, с помощью которой можно было направить заявку на участие, свои предложения и замечания по годовому отчету об исполнении бюджета Ставропольского края за 2020 год.