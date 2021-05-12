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Происшествия12 мая 2021 13:10

В Ессентуках завели пять уголовных дел по факту обмана дольщиков

Факт установили после проверки прокуратуры
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Ессентуках возбуждены пять уголовных дел по факту строительства шести объектов. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Установлено, что предприниматель собрал более 120 млн рублей для строительства многоквартирных домов и других объектов. При этом застройщик заключал с гражданами незаконные договоры предварительной купли-продажи недвижимости.

- Заключение указанных договоров нарушает закреплённые законодательством права и законные интересы участников строительства и лишает их государственных гарантий по возмещению понесённых затрат в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств застройщиками, - поясняет Прокуратура Ставропольского края.

По факту возбуждены пять уголовных дел по статье "Привлечение денежных средств в особо крупном размере группой лиц для строительства в нарушение установленных законом требований". Расследование находится на контроле прокуратуры.

ЧП