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Происшествия12 мая 2021 13:44

Житель Ставрополья помог родственникам выбросить тело убитого мужчины в канал

Суд назначил ему год исправительной колонии строгого режима
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Суд вынес приговор жителю Изобильненского городского округа Алексею Семыкину. Он признан виновным в укрывательстве особо тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления следственного комитета России.

Про данным ведомства, вечером 28 сентября 2020 года Семыкин находился в гостях у своих родственников в селе Птичьем. Там он распивал со знакомыми алкоголь.

Во время посиделки он узнал, что между его родственницей и дядей случился семейный конфликт, который закончил убийством мужчины.

Семыкин решил помочь женщине и выбросил тело дяди в оросительный канал недалеко от дома.

Суд назначил ему год исправительной колонии строгого режима.

Ранее приговор суда женщине назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ЧП