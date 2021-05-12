На Ставрополье выпускники будут сдавать ЕГЭ с 25 мая

Губернатор Ставрополья провел еженедельное собрание в правительстве края. Еще одним вопросом повестки заседания совета стала подготовка к государственной итоговой аттестации.

Так, например, проведение ЕГЭ для выпускников школ запланировано с 25 мая по 17 июля. На Ставрополье сдавать ЕГЭ будут около 11,8 тысячи выпускников 11-ти классов.

Экзамен проведут на базе 84 пунктов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Владимир Владимиров поручил обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность всех участников экзаменационной кампании.