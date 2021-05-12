В Северной Осетии 60-летний мужчина зарезал свою мать

- Фото: Иван МАКЕЕВ

В Алагире расследуется убийство сыном своей матери. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР Северной Осетии, 20 апреля текущего года 60-летний мужчина в частном доме селения Майрамадаг Алагирского района нанес матери ножевые ранения, отчего та скончалась. Причина нападения - личная неприязнь.

- Жителю города Алагир предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), - комментируют в ведомстве. -

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый заключен под стражу.