На Ставрополье на отчима завели дело за избиение малолетнего пасынка

В Буденновске организована проверка по факту причинения отчимом повреждений ребенку сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Сотрудниками ведомства установлено, что семья находилась на контроле систем профилактики из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Органы проводили беседы, обследовали место жительства, но ничего не нашли. Семью на учет не поставили.

- По результатам прокурорской проверки начальнику ОМВД России по Буденновскому району, начальнику районного управления образования и начальнику Управления труда и социальной защиты населения внесены три представления об устранении нарушений, - сообщает Прокуратура Ставропольского края.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии". Расследование на контроле прокуратуры. Отчим арестован.