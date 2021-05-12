На Ставрополье руководительница филиала «Регионального ресурсного центра» получила условный срок. Так, начальницу обвиняют в злоупотреблении полномочиями в рамках реализации национального проекта «Демография».

Выяснилось, что в 2019 году организация заключила госконтракт на профессиональное обучение 80 человек предпенсионного возраста по профессии «Оператор электронно-вычислительных машин».

Его общая сумма составила более 320 тысяч рублей. Но позже оказалось, что по факту никакого обучения не было. Дело в том, что директор организации фальсифицировала данные в своих отчетах.

За содеянное руководительница филиала «Регионального ресурсного центра» предстала перед судом. Она полностью призналась в содеянном и оказывала содействие в расследовании уголовного дела.

Минераловодский городской суд признал ее виновной и приговорил к условному сроку на 1 год и 1 месяц.