В университетах Ставрополя и Пятигорска откроют пункты массовой вакцинации

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров дал указание развернуть стационарные пункты вакцинации в крупных университетах региона. В частности, это касается вузов Пятигорска и краевой столицы.

Это необходимо для повышения доступности вакцинации. Ведь чтобы победить пандемию, нужно обеспечить минимум 80% иммунизированного населения. Сейчас граждане могут получить прививку даже в торговых центрах.

Пока что прививочные пункты откроют в госуниверситете в Пятигорске, медицинской академии, агроуниверситете Ставрополя и СКФУ.

На настоящий момент Ставропольский край имеет запас вакцин в 180 тысяч доз. Напомним, "КП-Северный Кавказ" писала, что за последние сутки в регионе от коронавируса скончалось 4 человека.