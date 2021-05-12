Первая общественная заправка для электромобилей появится в Ставрополе в конце мая

Управление по информационной политике правительства Ставропольского края сообщило, что к концу мая в краевой столице появится первая в регионе заправка для электромобилей. Она будет общедоступной, то есть любой владелец такого авто сможет его зарядить.

Предполагается, что ее построят на территории надземного паркинга по проспекту Карла Маркса - в центре Ставрополя. Многое зависит от модели электрокара: каждая из них заряжается по-разному и имеет разный уровень емкости двигателя. Автомобили неодинаковое количество энергии.

Инвестором и инициатором проекта стал местный бизнесмен. Он планирует открыть несколько таких заправок в разных точках города.

- Такое расположение обеспечит владельцам электромобилей транспортное плечо в радиусе сотни километров, - заявил замглавы краевого минэнергопромсвязи Василий Глушаков.