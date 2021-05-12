Следователи завели дело на 20-летнего жителя Невинномысска за уклонение от службы

Молодой парень из Невинномысска решил "откосить" от армии, просто ее проигнорировав. Он получил две повестки в военкомат и не пришел. Но терпеть это не стали - следователи завели дело на 20-летнего ставропольца.

Сейчас проводят проверки и собирают доказательства. Расследование продолжается, теперь парень будет получать повестки в суд. Отметим, что уклонение от обязательной военной службы - незаконное дело.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, какая военная техника участвовала в параде ко Дню Победы.