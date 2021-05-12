В Михайловске начался капитальный ремонт 1300 метров аварийного водопровода

В Михайловске строители начали капитально ремонтировать один из самых старых водопроводных участков города. Он находится под автостанцией, рынком и еще несколькими объектами, поэтому это труднодоступное место. Всего починят 1300 метров.

Этот водопровод построили еще в 1970-х годах и он служил до сегодняшнего дня, достигнув аварийного состояния. Капитальный ремонт решит проблемы водоснабжения сразу трех улиц: Победы, Войкова и Комсомольской.

Планируется, что всего в юго-восточной части Михайловска заменят 5,6 км водопроводных сетей. Старые трубы демонтируют, поставят новые и восстановят поток воды. На другом участке этого же старейшего водопровода уже починили 550 метров и усилили 33 колодца.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в капитальный ремонт моста через Большой ставропольский канал.