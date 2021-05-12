Жителя Изобильненского округа посадили за сокрытие убийства своего дяди

В Ставропольском крае осудили мужчину за сокрытие убийства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СУ СК России по Ставропольскому краю сообщило, что суд вынес приговор жителю Изобильненского муниципалитета региона за сокрытие убийства своего дяди. Алексей Семыкин получил год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он прошел по статье "укрывательство особо тяжких преступлений".

- В ходе распития спиртных напитков он узнал, что между его родственницей и дядей произошел семейный конфликт, который закончил убийством мужчины. Семыкин решил помочь женщине и выбросил тело дяди в оросительный канал недалеко от дома, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Инцидент произошел в ноябре 2020 года. Все это время следователи собирали доказательную базу, а затем суд решал, насколько она состоятельна.

А вот родственница-убийца получила 8 лет колонии строгого режима.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала об еще одном страшном случае в Ставропольском крае. Местный бизнесмен пять дней зверски убивал свою мать, а когда суд вынес приговор, подал апелляцию.