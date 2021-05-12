За майские праздники Железноводск посетили рекордные 110 тысяч туристов

Мэр Железноводска Евгений Моисеев в официальном Инстаграм-аккаунте заявил, что во время майских праздников город-курорт посетили не меньше 110 тысяч туристов. Это колоссальное количество, особенно на фоне "пустынного" 2020 года.

По словам Моисеева, это рекордная посещаемость Железноводска.

Система "Умный город" включает в себя видеонаблюдение на улицах города. Нейросети способны распознавать лица, подозрительные объекты и ЧП. После фиксации система посылает информацию в нужные службы, которые оперативно реагируют.

С помощью этой системы установили, что по улицам города прогуливались 110 тысяч туристов, а 85 из них посетили питьевые бюветы.

- Это подтверждает правильность нашего подхода к развитию курортной инфраструктуры, курортного парка, парковочных пространств - написал мэр.

Также он отметил, что теперь Железноводск стал более интересен и привлекателен для гостей, а это хорошо сказывается и на экономике региона. Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за майские праздники другой город-курорт Кисловодск посетили больше 15 тысяч туристов.