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Общество13 мая 2021 8:27

Число умерших от ковид на Ставрополье достигло 1421

За сутки скончались еще 5 пациентов
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Число выздоровевших от коронавируса увеличилось еще на 96 человек и в целом составило более 50,8 тысячи. Работа по выявлению новых случаев COVID-19 продолжается.

С каждым днем растет охват тестированием. За весь период пандемии на Ставрополье провели уже почти 1 миллион 770 тысяч исследований на коронавирус.

Новые случаи заболевания есть. За вчерашний день диагноз подтвердился у 51 жителя Ставрополья.

Число зараженных достигло 53727. Также за сутки победить болезнь смогли 96 человек. Они выписаны и чувствуют себя хорошо.

- За сутки было 5 летальных случаев. Соболезную родным скончавшихся пациентов. В целом, ситуация по-прежнему требует ответственного отношения к здоровью от каждого из нас. Пользуйтесь возможностью сделать прививку. Соблюдайте меры профилактики. Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

Число умерших от ковид в регионе достигло 1421.