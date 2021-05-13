Число умерших от ковид на Ставрополье достигло 1421

Число выздоровевших от коронавируса увеличилось еще на 96 человек и в целом составило более 50,8 тысячи. Работа по выявлению новых случаев COVID-19 продолжается.

С каждым днем растет охват тестированием. За весь период пандемии на Ставрополье провели уже почти 1 миллион 770 тысяч исследований на коронавирус.

Новые случаи заболевания есть. За вчерашний день диагноз подтвердился у 51 жителя Ставрополья.

Число зараженных достигло 53727. Также за сутки победить болезнь смогли 96 человек. Они выписаны и чувствуют себя хорошо.

- За сутки было 5 летальных случаев. Соболезную родным скончавшихся пациентов. В целом, ситуация по-прежнему требует ответственного отношения к здоровью от каждого из нас. Пользуйтесь возможностью сделать прививку. Соблюдайте меры профилактики. Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

Число умерших от ковид в регионе достигло 1421.