Жителей Ставрополья 13 мая приглашают на празднование Ураза - Байрама

В селе Серноводском Курского округа Ставрополья пройдет празднование Уразы Байрам. В этом селе проживают около 1,5 тыс. человек, и оно состоит из православных христиан и мусульман. Праздник начнется в 11:00 13 мая 2021 г.

Планируется, что в нем поучаствуют около полутысячи человек.

По замыслу организаторов, после праздничной молитвы, которая пройдет в местной мечети, для детей начнут работать детские спортивные площадки и развлекательные аттракционы. Для всех желающих будет организовано угощение.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поздравил всех мусульман края с завершением священного месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам!

- Пусть особое настроение, сопутствующее празднику Ураза-байрам, и впредь помогает укреплению мира и согласия на нашей земле. От души желаю всем жителям края праздничного настроения, благополучия, счастья и крепкого здоровья!