В Георгиевске водитель без прав спровоцировал аварию, в которой погибли 2 человека

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 мая, около полуночи, на автодороге «Пятигорск - Георгиевск». Водитель ВАЗ-21144 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Тойота Камри и с грузовиком.

От полученных травм скончались водитель и пассажир ВАЗ-21144, еще один пассажир «четырнадцатой» доставлен в реанимацию.

Выяснилось, что водитель и пассажиры отечественной легковушки не были пристегнуты ремнями безопасности в момент ДТП, что усугубило тяжесть последствий аварии.

Позже оказалось, что погибший 34-летний водитель, житель Минераловодского городского округа, не получал водительских прав.

У него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.