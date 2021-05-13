На Ставрополье количество выпавших весной осадков на 45% превысило норму

Количество осадков, выпавших на Ставрополье с начала этой весны, почти наполовину превысило норму. Однако, полученный почвой уровень влаги положительно сказался на состоянии посевов, которые находились в условиях засухи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Так, посевная площадь зерновых культур в Ставропольском крае превышает 2 миллиона гектаров. В 2020 году недостаток влаги в почве привел к значительным потерям урожая зерновых.

Сейчас на Ставрополье идет сев яровых культур. Уже завершен сев сахарной свеклы на площади 30 тысяч гектаров.

«КП-Северный Кавказ» выясняла, придет ли аномальная жара на Ставрополье из Центральной России. Так, как на этой неделе аномально теплые температуры придут в Центр Европейской России, а потом в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь.

Что касается Ставрополья, то с 11 мая 2021 года погода не радует местных жителей. Самыми теплыми днями обещают быть 28 и 29 мая. 28 мая прогнозируется +27 градусов: преимущественно ясно. 29 мая прогнозируется +27 градусов: частично облачно.

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