В Ставропольском крае открыли первый круглосуточный пункт вакцинации

Невинномысск стал первым в крае городом, где в круглосуточном режиме можно пройти иммунизацию одной из трех вакцин: ЭпиВакКорона, ГамКовидВак и КовиВак Фото: Архив "КП"

Сделать прививку от COVID-19 жители Ставрополья теперь могут в любое удобное для них время.

Так, Невинномысск стал первым в крае городом, где в круглосуточном режиме можно пройти иммунизацию одной из трех вакцин: ЭпиВакКорона, ГамКовидВак и КовиВак. Об этом сообщил глава промышленной столицы региона.

- С 5 мая мы открыли круглосуточный пункт, где прививку можно сделать в любое время суток и без предварительной записи, - поделился он.

Перед вакцинацией пациента также осмотрит врач. Круглосуточный пункт вакцинации развернут на базе травматологического пункта Городской больницы по адресу: ул. Низяева, 33 кабинет 106. Телефон для справок 8 (86554) 9-61-14, 8-928-978-75-85, 8-928-354-54-78. При себе необходимо иметь паспорт.

«Обращаем ваше внимание, что 15 и 16 мая городской больницей будут организованы выездные мобильные бригады для проведения вакцинации населения. Эти бригады будут вакцинировать желающих по следующим адресам:

Суббота (с 07:00 до 14:00) - на пересечении ул. Московской и ул. Калинина (район Скотного рынка).

Воскресенье (с 08:00 до 15:00) - ул. Гагарина, д. 4 (на парковке у входа в крытый павильон Центрального рынка).

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число выздоровевших от коронавируса увеличилось еще на 96 человек и в целом составило более 50,8 тысячи. Работа по выявлению новых случаев COVID-19 продолжается.

С каждым днем растет охват тестированием. За весь период пандемии на Ставрополье провели уже почти 1 миллион 770 тысяч исследований на коронавирус.

Новые случаи заболевания есть. За вчерашний день диагноз подтвердился у 51 жителя Ставрополья.