Жители Ставрополья в 2021 году получили около 12 млрд рублей ипотечных кредитов

Новости экономики: банки Ставрополья с начала 2021 года выдали местным жителям 11,8 млрд рублей ипотечных кредитов. А это в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба отделения по Ставрополью Южного главного управления Центрального банка РФ,

Увеличился в нашем крае и средний срок ипотечного кредитования с 224 до 236 месяцев.

Кстати, розничный кредитный портфель жителей нашего региона в сравнении с данными 2020 года вырос на 12,1%. Из 290,9 млрд рублей 111,9 млрд рублей составили ипотечные кредиты.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье индекс потребительских цен в апреле составил 100,6%, с начала 2021 года - 102,2%. Об этом сообщает сайт Северо-Кавказстата.

По этим данным, цены на продовольственные товары за месяц выросли на 0,9%, а с начала года - на 4,1%.

А именно подорожали морковь (на 9,5%), картофель (на 11,6%), гречневая крупа (на 4%), яблоки (на 3,7%), яйца (на 8,2%), репчатый лук (на 2,3%), свинина (на 2%), баранина и мороженая рыба (примерно на 1,9%), черный чай (на 1,7%), белокочанная капуста,и пшеничная мука (в среднем на 1,5%).