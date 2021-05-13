Слушатели второго потока Школы фермеров завершили цикл практических занятий

Подошел к концу цикл практических занятий для слушателей второго потока обучающего проекта «Школа фермера». На протяжении почти трех месяцев будущие или действующие региональные фермеры посещали лекции и семинары от профессионалов в области агропромышленного комплекса, представителей реального бизнес-сектора, а главное - выезжали на производственные площадки для получения новых знаний и навыков.

Например, накануне практические занятия завершились у слушателей, обучающихся по направлению «Тепличное хозяйство». Аграрии изучили разнообразие овощных культур, выращиваемых в защищенном грунте, способы получения продукции овощеводства защищенного грунта. Для слушателей была проведена подробная экскурсия по тепличному комплексу «Марьинский», входящему в состав АПХ «ЭКО-Культура».

Также на практике агростартаперы апробировали ряд современных технологий высадки и выращивания овощной продукции защищенного грунта, принципы организации и планирования производства овощной продукции. На протяжении нескольких дней слушатели знакомились с тонкостями тепличного производства, далее у них создание бизнес-планов и их презентация. Лучшие из них получат бонусы.

- В первом потоке данного проекта мы увидели интересные и рентабельные бизнес-планы будущих фермеров, нацеленных на развитие тепличных хозяйств, и поддержали их финансово. Второй поток слушателей показал, что однозначно на проект приходят заинтересованные в развитии собственного дела аграрии. Наша задача обучить их управлению технологическими процессами производства продукции в защищенном грунте. В этом наша компания видит значимую социальную миссию, - подчеркнул президент АПХ «ЭКО-Культура» Александр Рудаков.

Сегодня проект «Школа фермера» способствует не только повышению уровня квалификации в отрасли овощеводства, но также помогает начинающим фермерам полным образом разобраться в системе построения агробизнеса.

- Сейчас фермеры, и особенно начинающие агростартаперы - это лидеры и драйверы развития сельскохозяйственного бизнеса. Поэтому так важно развивать новые фермерские хозяйства и обучать современным технологиям уже действующих фермеров. А банк в кооперации с агрегаторами данного проекта, сельскохозяйственным вузом и региональным министерством сельского хозяйства будут способствовать финансированию фермеров для развития агропромышленного комплекса Ставрополья, - рассказала директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Зоя Тихомирова.