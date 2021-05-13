На Ставрополье 24-летний осужденный ударил сотрудника колонии

Против 24-летнего осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии № 2» УФСИН России по Ставрополью возбудили уголовное дело.

Он подозревается в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Об этом сообщаетпресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным следствия, 8 апреля молодой человек, отбывая наказание в исправительной колонии за убийство, не желая выполнять правила внутреннего распорядка во время утренней проверки и выражая открытый протест, ударил кулаком по лицу заместителя дежурного помощника начальника колонии.

Следователь уже осмотрел место происшествия, изъял видеозапись с камеры наружного наблюдения. Расследование уголовного дела продолжается.