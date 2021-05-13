На Ставрополье впервые пройдет краевой выпускной бал «Ветер перемен»

Балл планируют провести в Ставрополе 26 июня Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Ставрополе губернатор Владимир Владимиров вместе с и.о министра образования края обсудили подготовку к общекраевому выпускному балу «Ветер перемен».

Он впервые пройдет в этом году. Балл планируют провести в Ставрополе 26 июня. Прорабатываются организационные меры, в том числе вопросы обеспечения безопасности.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Минобре края рассказали, как выпускники Ставрополья будут сдавать ЕГЭ-2021.

В этом году экзамен ждет 11,7 тыс. выпускников одиннадцатых классов и 23,4 тыс. – девятых.