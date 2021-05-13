В Ставрополе рядом с Дворцом детского творчества начались работы по обустройству новой бесплатной парковки

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В центре Ставрополя начались работы по организации новой парковки. Она появится на ул. Маршала Жукова напротив Дворца детского творчества. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Сейчас в этом районе находится не только Дворец детского творчества, но и много других социальных учреждений. Поэтому вопрос обустройства дополнительных парковочных мест особенно актуален.

Планируемая парковка с прочным асфальтобетонным покрытием рассчитана на 25 машиномест. Поставить машину ставропольцы смогут бесплатно.

Рабочие уже приступили к обустройству площадки.

Для организации в этом месте бесплатной парковки городская комиссия по охране зеленых насаждений согласовала спил пяти ореховых деревьев. Работы планируется завершить в середине июня 2021 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе проезжую часть на Перспективной расширят до четырех полос, шириной 3,5 метра каждая. Также сейчас проходит комплексный ремонт по улице Серова на участке от переулка Крупской до улицы Достоевского Ставрополя.