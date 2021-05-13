Губернатор Ставрополья рассказал, как усилят охрану школ края после стрельбы в Казани

В нашем регионе пока не все школы находятся под охраной сотрудников специализированных организаций. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Владимир Владимиров сегодня, 13 мая на встрече с исполняющим обязанности министра образования Евгением Козюрой поручил усилить охрану школ, детских садов, детских лагерей и других мест массового пребывания несовершеннолетних.

На сегодняшний день все образовательные учреждения края находятся под охраной, но не во всех из них охранниками работают квалифицированные сотрудники.

Тем временем, губернатор Владимир Владимиров вместе с и.о министра образования края обсудили подготовку к общекраевому выпускному баллу «Ветер перемен».

Он впервые пройдет в этом году. Балл планируют провести в Ставрополе 26 июня. Прорабатываются организационные меры, в том числе вопросы обеспечения безопасности.