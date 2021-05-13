На КМВ во время майских праздников отдохнуло около 28 тысяч гостей

Во время майских праздников на Кавказских Минеральных Водах отдохнуло около 28 тысяч гостей, что сопоставимо с показателями «доковидного» 2019 года. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

Владимир Владимиров добавил, что в санаториях КМВ уже забронировано более 34 тысяч путевок на май-июнь, а общий турпоток с начала 2021 года на Ставрополье составляет четверть миллиона человек.

КСТАТИ!

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что отдых на Кавказских Минеральных Водах - это приехать на один курорт, а попасть сразу на четыре. Туристов ждут здравницы и достопримечательности Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска и Железноводска.

В каждом из этих городов можно попить знаменитую минеральную воду на любой вкус, пройти по дорожкам-терренкурам, посмотреть самобытные старые здания, в которых когда-то принимали Лермонтова и Пушкина, а также поправить здоровье в современных санаториях.

Также глава Ставрополья 13 мая обсудил с Евгением Козюрой качество охраны образовательных учреждений, где обучаются несовершеннолетние.

- Везде, где находятся дети, должна быть высокая защищенность. Давайте исходить из этого тезиса. Рассчитайте меры, необходимые для повышения уровня защищенности. Необходимо найти решение – вплоть до внесения инициативы о дополнении национального проекта «Образование» разделом, касающимся обеспечения безопасности. Подчеркиваю, это касается не только школ, но и других объектов системы образования – включая места летнего отдыха, - поручил Владимир Владимиров.