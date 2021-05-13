В Ставропольском крае начался сезон отключения горячей воды. Ответственные органы уже подготовили график приостановления работы котельных. "КП" следит за расписанием и предупреждает, где отключат воду в Ставрополе 14 мая 2021 года.

В пятницу горячую воду перекроют в доме №13 по улице Балахонова. Работы на участке продлятся до 28 мая.

12 мая под отключение попали сразу 13 улиц. Горячую воду перекрыли по улицам Краснофлотская, Льва Толстого, Ленина, Лермонтова, Ломоносова, Мира, Некрасова, Передовой, Пригородной, Пушкина, Трунова, Шпаковская, а также по Старомарьевскому шоссе.

С 18 мая подачу теплой воды временно прекратят на улицах Гвардейская (дома 7, 10), Доваторцев (9, 11, 13, 13А, 15, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 30Б, 31/2, 32, 32Б, 34, 34А), Каховская (17), Литейный (4/1, 6), Металлистов (2, 5), Объездная (1, 3, 3/1, 8, 9, 12), Серова (2, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 9/2, 10, 517А, 521), Степной (3А), Тельмана (234/1, 236, 238/1), Туапсинская (6, 10, 26), Фабричный (2, 5) и Фроленко (2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22).

Специалисты рекомендовали перекрыть горячую воду на время работ на участке. Так вы сможете избежать переплаты за теплое водоснабжение, которого на тот момент не будет.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В СТАВРОПОЛЕ

Публикуем график отключения горячей воды в Ставрополе с 11 мая по 7 сентября 2021 года [полный список]