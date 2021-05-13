Военного со Ставрополья осудили и лишили звания за кражу дизеля

На Ставрополье вынесли приговор в отношении начальника службы ГСМ 154 отдельной радиотехнической бригады особого назначения ЮВО (поселка Московского), военнослужащего Быковского. Его признали виновным в растрате имущества, передает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

Мужчина причастен к растрате 180 тонн дизеля на 5,4 млн рублей. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Южному военному округу. В ноябре 2019 года против Быковского возбудили уголовное дело.

- Ставропольским гарнизонным военным судом военнослужащий признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к 2,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей в доход государства. Кроме того, по решению суда Быковский лишен воинского звания, - сказано в сообщении.