ВТБ в Ставропольском крае в 2,5 раза увеличил объем выдачи кредитов

В апреле ВТБ на Ставрополье выдал более 1,8 тысячи кредитов наличными на сумму 1,3 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает результат апреля прошлого года. В целом с начала текущего года клиенты ВТБ в Ставропольском крае оформили уже порядка 4,5 тысячи потребительских кредитов на 3,3 млрд рублей, что на 27% выше показателя за январь-апрель 2020 года.

В целом по России ВТБ в апреле выдал 150 тысяч кредитов наличными на сумму 122 млрд рублей, что стало рекордным показателем для банка за всю историю и в три раза превышает результат апреля прошлого года. С начала текущего года клиенты банка оформили уже около 500 тысяч потребительских кредитов на более чем 420 млрд рублей, что на 75% выше показателя за январь-апрель 2020 года. Портфель в данном сегменте превысил 1,6 трлн рублей, рост с начала года - на 9%.

- В апреле выдачи кредитов в России оказались на рекордном за несколько лет уровне. Продолжается отложенный спрос после ограничений прошлого сезона, банки предлагают выгодные условия кредитования, а население реагирует на повышение ключевой ставки со стороны Банка России, ожидая аналогичных изменений со стороны коммерческих банков. ВТБ на сегодняшний день сохраняет условия по своим кредитам наличными без изменений, и мы ожидаем, что рост спроса на заемные средства продолжится, что позволит нам на четверть увеличить объем кредитования по итогам этого года. Все больше клиентов оформляют кредиты через цифровые каналы, поэтому мы уделяем внимание удобству и скорости процесса одобрения и выдачи кредита, что и дает возможность ВТБ расти быстрее рынка, - отметил Евгений Благинин, руководитель управления «Потребительское кредитование» ВТБ.

Кредит наличными можно получить в ВТБ от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и сроком до семи лет. Минимальная ставка составит 5,4% годовых при условии подключения страховки. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.