Квартиру ветерана из Ставрополя отремонтировали после проверки прокуратуры

В Ставрополе завершили проверку после затопления квартиры ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Квартиру ветерана затопило из-за аварии в другой квартире, находящейся в муниципальной собственности. Это - следствие нарушений администрации Промышленного района Ставрополя и комитета городского хозяйства Ставрополя, которые не следили за сохранностью муниципального жилищного фонда. Кроме того, наниматель не соблюдал свои обязанности как жильца.

- Главе администрации Промышленного района Ставрополя и руководителю комитета городского хозяйства администрации города внесены два представления об устранении нарушений законодательства, одно из которых рассмотрено и удовлетворено, другое находится на рассмотрении, - передает Прокуратура Ставропольского края.

Жилье ветерана, пострадавшее при затоплении, полностью восстановлено.