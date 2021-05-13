В Ставропольском крае на заключенного завели еще одно дело за нападение на надзирателя

На Ставрополье заключенный напал на надзирателя в тюрьме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СУ СК России по Ставропольскому краю сообщило, что в Кочубеевском районе следователи завели уголовное дело на заключенного за то, что он ударил по лицу одного из надзирателей. Ранее его судили за убийство, теперь он пройдет по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".

Инцидент случился 8 апреля. Когда сотрудник тюрьмы призвал мужчину к порядку, он получил лицу. Конечно, дебошира скрутили и передали следователям.

- Не желая выполнять правила внутреннего распорядка во время утренней проверки и выражая открытый протест, ударил кулаком по лицу заместителя дежурного помощника начальника колонии, - сказано в сообщении пресс-службы.

Сейчас сотрудники полиции проверяют камеры видеонаблюдения и собирают доказательную базу для дела. Возможно, осужденный получит дополнительный срок за нападение на сотрудника тюрьмы.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что известный в регионе бизнесмен, который убивал собственную мать пять дней, хочет обжаловать приговор суда. В этом ему помогают адвокаты.