На Ставрополье проложат 63 км новых электросетей до 2026 года

В управлении по информполитике при правительстве Ставропольского края рассказали, что к 2026 году в регионе построят четыре новые электростанции и проложат минимум 63 км линий. Также планируют улучшить электрогенерацию, для этого построят новые "ветряки" малые ГЭС.

- Задача - довести мощности ветрогенерации в крае до 1 гигаватта. Использование возобновляемых источников энергии - это технологии будущего. Вне сомнения, это укрепит энергетический потенциал нашего региона, - заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Напомним, сейчас в регионе работают Ставропольская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Будённовская ПГУ-ТЭС , Кубанская ГЭС-3 , Кубанская ГЭС-4 , Егорлыкская ГЭС, Кисловодская ТЭЦ. В общей сложности, они вырабатывают 18 млрд кВт ч/год.