Глава Северной Осетии подписал указ об отставке главы правительства

Рустем Келехсаев. Фото: официальный инстаграм-аккаунт чиновника Фото: Инстаграм

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ об отставке руководителя правительства республики Рустема Келехсаева. Он сам захотел оставить пост и ждал решения от Меняйло.

- Огромное спасибо всем! Благодарю за совместную работу, за эффективное взаимодействие в интересах республики. Желаю вам здоровья и успехов во всех начинаниях. Новому составу правительства желаю удачи и плодотворной работы на благо нашего народа, - написал в своем Инстаграме Келехсаев.

Он был руководителем администрации главы Северной Осетии и правительства республики с 2016 года по сей день. Рустем не уточнил, почему захотел оставить должность.

В этот же день Меняйло назначил Виктора Ортабаева первым заместителем руководителя администрации главы.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назначил новый состав правительства. Отставка всех членов правительства произошла после коррупционного скандала с вице-премьером Александром Золотаревым.