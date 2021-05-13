Двухполосную дорогу к олимпийскому комплексу в Кисловодске построят в 2022 году

Мэрия Кисловодска сообщила, что новую дорогу до спортивного комплекса для олимпийцев построят к концу 2022 года. Строительство производится в комплексе: проложат асфальтовое покрытие, сделают дорожки для пешеходов и велосипедистов, установят освещение и ограждения, а также организуют систему отвода воды.

Такая дорога сможет обеспечить круглогодичный доступ к комплексу. Однако реализация проекта столкнулась с трудностями: по маршруту не мало опасных участков, где высокая вероятность оползней. Но строители знают, как решить эту проблему.

- В рамках этого проекта в поселке Белореченском наконец-то появится новая дорога, о которой так просили жители. Также будет сделана дорога по улице Седлогорской, - пояснил мэр Кисловодска Александр Курбатов.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о дорожном ремонте на мосту через реку Кубань. Там планируют заменить 3200 квадратных метров асфальта.