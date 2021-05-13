На Ставрополье в 2020 году смогли сохранить все леса в рамках нацпроекта

В управлении по информполитике правительства Ставропольского края сообщили, что регион полностью готов к пожароопасному сезону. Уже в прошлом году специалисты не допустили возгорания в лесах, проведя работы по нацпроекту "Экология".

- В рамках проекта создано 54 гектара лесных культур, сформирован запас семян специальных растений для лесовосстановления - объемом 120 килограммов, приобретено 13 единиц оборудования для оснащения государственных бюджетных учреждений края - лесхозов, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, - заявил первый зампред правительства региона Николай Великдань.

Помимо этого, регион закупил 272 автомобиля, трактора, малого лесопатрульного комплекса и т.д, больше 200 единиц противопожарного оборудования. Каждый год Ставрополье проводит ревизию и обеспечивает специалистов необходимой техникой.

Напомним, в 2021 году глава Ставропольского края Владимир Владимиров утвердил план тушения лесных пожаров. Важно постоянно держать ситуацию на контроле, поэтому министерство природных ресурсов региона круглосуточно мониторит ситуацию в лесах. Для этого привлекается диспетчерская служба.

"КП-Северный Кавказ" писала, что местные власти также озаботились вопросом безопасности природных памятников.