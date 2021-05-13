Ставропольский край начал сотрудничать с Российским футбольным союзом

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров объявил, что регион подписал соглашение с РФС для развития футбола в регионе. Сейчас на территории края минимум 70 тысяч местных жителей серьезно занимаются этим спортом.

- Много и тех, кто приходит поболеть на стадионы за любимые команды. Уверен, что благодаря соглашению таких поводов будет становиться только больше - с ростом числа футбольных команд в крае, с дальнейшим развитием спортивной инфраструктуры, - заявил Владимиров.

Глава РФС Александр Дюков отметил, что в регионе хотят сделать упор на детский, юношеский и женский футбол. К 2024 году на Ставрополье должны появиться минимум 50 новых команд, которых отправят на всероссийские фестивали, соревнования и т.д. Для этого создадут все условия как для комфортных тренировок уже заинтересованных спортсменов, так и для привлечения новой аудитории - особенно молодых девушек.

- Мы уверены, что реализация мероприятий соглашения будет способствовать дальнейшему приобщению жителей Ставропольского края к здоровому образу жизни и создаст новые возможности для подготовки профессиональных футболистов для мужских и женских клубов и сборных России, - отметил Дюков.