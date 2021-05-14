В Ставрополе проведут внеплановую проверку безопасности школ, детсадов и мест детского летнего отдыха

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе после трагедии в Казани проверят безопасность школ и детских садов, организаций дополнительного и среднего профессионального образования.

Проверки завершат до 18 мая 2021 года. Также проверят безопасность мест детского летнего отдыха. Особое внимание отведут работоспособности всех систем оповещения, а также дееспособности структур, обеспечивающих охрану.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что соответствующее поручение на еженедельном рабочем совещании дал губернатор края.

В краевой столице проверки уже начались. Кроме того, меры, обеспечивающие антитеррористическую защищенность образовательных учреждений города, усилены. Они относятся также к организации пропускного режима.

На сегодняшний день запрещен доступ посторонних лиц в здания городских школ, садов и учреждений дополнительного образования детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.