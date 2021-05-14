Ставропольские Госавтоинспекторы довезли в больницу мужчину, которому требовалась неотложная медпомощь

Сотрудники Госавтоинспекции, включив проблесковые маячки и спецсигнал, сопроводили машину в больницу, где мужчине оперативно оказали медицинскую помощь

В Главное управление МВД России по Ставропольскому краю поступила благодарность от жительницы Минераловодского городского округа за оказание помощи ее тяжелобольному брату.

Женщина рассказала, что вместе со своим супругом везла брата в больницу, который в тот момент находился в тяжелом состоянии. Когда на мосту образовалась большая пробка, а счет шел на минуты, женщина подбежала к патрульному автомобилю ГИБДД, объяснила ситуацию и попросила о помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции, включив проблесковые маячки и спецсигнал, сопроводили машину в больницу, где мужчине оперативно оказали медицинскую помощь.

Женщина поблагодарила сотрудников ОГИБДД Отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу Даумрада Каерилиева и Руслана Виасова за своевременно оказанную помощь.