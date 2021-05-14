В Новопавловске супруги ответят за сбыт фальсифицированной алкогольной продукции

Против двух жителей города Новопавловска возбудили уголовное дело. Так, супруги обвиняются в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Выяснилось, что с апреля по июнь 2020 года обвиняемые разбавляли спирт с водой и полученную жидкость разливали в пластиковые бутылки.

После чего в своем магазине в городе Новопавловке продавали спиртосодержащую жидкость, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование уголовного дела продолжается.