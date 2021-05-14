Житель Ставрополья ответит за преступление экстремистской направленности

В Невинномысске 22-летний парень подозревается в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 30 июля 2020 года парень во дворе одного из домов в Невинномысске нанес не менее двух ударов в область головы и тела 55-летнему мужчине.

При этом он высказал в его адрес оскорбительные выражения по признакам национальности, а также призывал к враждебным действиям одной группы лиц по отношению к другой, объединенной по признакам национальности.

Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.