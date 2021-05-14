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Происшествия14 мая 2021 11:09

Студенты из Ставрополя узнали об отчислении через 2 года из-за библиотекаря

52-летняя женщина предстанет перед судом
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Промышленный районный суд Ставрополя передали уголовное дело в отношении библиотекаря техникума. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

52-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве. В 2017 году она убедила двух студентов "Ставропольского строительного техникума", что поможет им получить образование без обучения. Один заплатил ей 118 тысяч рублей, другой - 95 тысяч рублей. Эти деньги якобы доставались преподавателям.

Однако еще в 2018 году библиотекаря уволили. В 2020 году молодые люди решили узнать в деканате, как идут их дела. И узнали, что еще два года их отчислили из-за непосещения пар.

ЧП