Студенты из Ставрополя узнали об отчислении через 2 года из-за библиотекаря

В Промышленный районный суд Ставрополя передали уголовное дело в отношении библиотекаря техникума. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

52-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве. В 2017 году она убедила двух студентов "Ставропольского строительного техникума", что поможет им получить образование без обучения. Один заплатил ей 118 тысяч рублей, другой - 95 тысяч рублей. Эти деньги якобы доставались преподавателям.

Однако еще в 2018 году библиотекаря уволили. В 2020 году молодые люди решили узнать в деканате, как идут их дела. И узнали, что еще два года их отчислили из-за непосещения пар.