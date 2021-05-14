ВТБ поддержал крупную строительную компанию Невинномысска

В рамках лимита холдингу будут предоставлены гарантии для обеспечения заявок на участие в электронных аукционах, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также гарантии исполнения государственных контрактов сроком до 5 лет.

ГК «СМП-205» - значимый участник строительной отрасли города Невинномысска, специализирующийся как на промышленном и железнодорожном строительстве, так и строительстве жилой и коммерческой недвижимости на территории города.

- Невинномысск является одним из главных промышленных центров Ставрополья. Для роста экономики города важно поддерживать компании, которые создают инфраструктуру, повышающую эффективность деятельности местных промышленных предприятий, - отметил Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО.

На 1 апреля 2021 года гарантийный портфель среднего и малого бизнеса в ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике составил 2,8 млрд рублей. Наибольшую долю в его структуре заняли сделки инфраструктурной и торговой отраслей.