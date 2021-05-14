Губернатор Владимиров опроверг слухи о закрытии больницы на Ставрополье

Губернатор Владимир Владимиров опроверг слухи о закрытии участковой больницы в селе Калиновском.

- Вот такие обращения из Александровского муниципального округа поступают мне в личные сообщения. Встревоженность людей понятна. Но не понимаю, кто и зачем придумал «новость» о «закрытии» участковой больницы в Калиновском. Сразу говорю – это неправда. Не для того мы приводили больницу в порядок, чтобы потом через пару лет ее закрыть, - написал глава Ставрополья.

Отметим, что в 2014 году Владимиров посещал село Калиновское. Медработники жаловались на отсутствие горячего водоснабжения в стационаре, изношенность водопровода и канализации. Однако позже проблемы устранены, в здании провели капитальный ремонт.