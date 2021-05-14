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Происшествия14 мая 2021 13:58

Житель Ставрополья получил 9,5 лет колонии строгого режима за убийство жены

Между Мухтаровым и его супругой произошла ссора на бытовой почве
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Суд вынес приговор жителю Нефтекумского городского округа Мухтарову Шахмурату. Он признан виновным в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 26 июля 2019 года. Между Мухтаровым и его женой произошла ссора на бытовой почве.

Во время конфликта мужчина ножом ударил потерпевшую в шею. После этого он повез ее в больницу, но по дороге женщина скончалась.

Суд приговорил мужчину к 9,5 годам исправительной колонии строгого режима.

ЧП