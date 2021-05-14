В консолидированный бюджет Ставрополья за 2021 год поступило 17,5 млрд рублей

В консолидированный бюджет Ставрополья поступило 17,5 млрд рублей. Это на 4,5% больше поступлений аналогичного периода 2020.

Основными доходными источниками, формирующими консолидированный бюджет края, являются налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций.

Значительный рост поступлений сложился налогу на прибыль организаций, налогу на имущество физических лиц, транспортному налогу с физических лиц, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу, налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения и налогу на профессиональный доход.

Индикативные показатели по поступлению доходов в федеральный бюджет исполнены на 108,4 %. В бюджет дополнительно поступило 538,3 млн рублей.

Параметры консолидированного бюджета Ставрополья исполнены на 105,9%, в бюджет дополнительно поступило 963,2 млн рублей.

Индикативные показатели по поступлению доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование исполнены на 102 процента. При установленном индикативном показателе в размере 12,6 млрд рублей фактически поступило 12,9 млрд рублей.

В бюджеты фондов дополнительно поступило 247 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.