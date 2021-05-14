Житель Пятигорска получил 6 лет колонии за содействие террористической деятельности

«Героем» этой истории стал житель Пятигорска Кагермазов Константин 1986 года рождения. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по региону.

Он причастен к финансированию запрещенной в РФ *международной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта».

В июле 2020 года против Кагермазова возбудили уголовное дело по статье: «Содействие террористической деятельности».

А в апреле 2021 года военный суд Москва признал мужчину виновным в этом преступлении. Кагермазов получил шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления УФСБ России по Ставрополью.

* Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»